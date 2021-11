Felipe Neto ultrapassa Whindersson Nunes e vira o maior youtuber do Brasil

Felipe Neto é o maior youtuber do Brasil. Na última segunda-feira (1º), o influencer alcançou a marca 43,2 milhões de inscritos no canal, ultrapassando o humorista Whindersson Nunes, que agora caiu para o segundo posto com 43,1 milhões de seguidores na plataforma.

Em seu Twitter, Neto comemorou o feito.”Ser o primeiro nunca foi o objetivo e nunca será. Vou sempre continuar com os pés no chão e criando conteúdo que me faz feliz”, escreveu.

Na sequência ele disse que tem paixão pelo que faz. “Eu amo produzir conteúdo no YouTube pra família. Todo o resto é consequência. Claro que recordes e rankings fazem bem ao ego, mas o que não posso é deixar que esses números mudem o que eu sou”, completou.

Não é sobre passar ngm. Desejo todo sucesso do mundo a TODOS os youtubers. Sei q ser primeiro lugar é sempre passageiro. Hoje me tornei o 5º youtuber com mais inscritos no mundo! Cedi uma rápida entrevista. Dá uma lida =)https://t.co/ciX8ylQiyX pic.twitter.com/8V7BTOkKHh — Felipe Neto (@felipeneto) November 1, 2021

Fonte: O Tempo