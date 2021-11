Flamengo x Galo: Briga no Maracanã deve gerar punição a Cuca

O técnico Cuca, do Atlético, deve ser denunciado ao STJD pelo procurador do tribunal, Ronaldo Piacente, por causa da confusão após a derrota para o Flamengo, no sábado (30). O treinador do Galo se envolveu em uma discussão já no túnel de acesso ao vestiário. A informação é do jornal O Globo.

Já no túnel de acesso ao vestiário, o treinador apareceu nervoso, discutindo com um membro da delegação rubro-negra. As imagens do Premiere mostram Cuca sendo contido pelos funcionários do estádio que faziam a separação das duas equipes. Depois, outros jogadores do Galo também apareceram.

Cuca deu um tapa no profissional que estava fazendo apenas o seu trabalho. pic.twitter.com/HjDfEhxtug — Andrade (@AndradeRNegro2) October 31, 2021

Na entrevista coletiva depois da partida, Cuca foi questionado sobre a confusão e desconversou. “O que houve são coisas de sangue quente de todo mundo e não cabe falar o que disse e não disse. É coisa interna que se resolve internamente. Se vamos tirar de proveito disso lá na frente ou não, só o tempo irá dizer”, disse Cuca após o jogo

Nesta temporada, o treinador já foi punido pelo STJD pelo comportamento após o jogo. Na derrota para o Ceará, em , Cuca xingou o árbitro do jogo, Leandro Vuaden, que relatou em súmula, que teve sua honra ofendida. O tribunal julgou e deu quatro jogos de suspensão para o técnico alvinegro.

Cuca, porém, só cumpriu duas partidas de gancho. Isso porque o Atlético entrou com um recurso e a pena de quatro partidas acabou sendo anulada. Neste caso da partida diante do Flamengo, não dá para saber a provável pena, já que o tribunal ainda não deu detalhes sobre em qual artigo Cuca será denunciado.

Fonte: O Tempo