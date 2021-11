Galo: Cuca aparece em lista para prêmio de melhor técnico do mundo

O técnico Cuca, do Atlético, aparece na lista divulgada pela A IFFHS (Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol) com os 24 treinadores que concorrem ao prêmio de melhor técnico do ano de 2021. Além do treinador alvinegro, outros dois profissionais que atuam no futebol brasileiro aparecem entre os indicados: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Renato Gaúcho, do Flamengo.

A lista que é divulgada todo ano pela federação também tem nomes consagrados como Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea), Mauricio Pochettino (PSG), Zinedine Zidane (sem clube) e Hansi Flick (Seleção alemã. O ganhador da edição de 2021 será anunciado no final de novembro.

Em sua segunda passagem pelo Galo, o técnico Cuca já comandou a equipe em 55 partidas e tem um aproveitamento de 72% que levou o Galo ao título mineiro, à semifinal da Libertadores, à final da Copa do Brasil e à liderança do Campeonato Brasileiro, que pode ser conquistado nesta temporada depois de 50 anos de espera.

Veja a lista de indicados:



Thomas Tuchel (Chelsea)

Josep Guardiola (Manchester City)

Mauricio Pochettino (PSG)

Zinedine Zidane (sem clube)

Unai Emeri (Villarreal)

Ole Gunnar Solskjær (Manchester United)

Hans-Dieter Flick (seleção alemã)

Julian Nagelsmann (Bayern)

Diego Simeone (Atlético Madrid)

Antonio Conte (sem clube)

Christophe Galtier (Lille)

Yuriy Vernydub (Sheriff)

Renato Gaúcho (Flamengo)

Abel Ferreira (Palmeiras)

Alexi Stival “Cuca” (Atlético)

Pitso Mosimane (Al Ahly)

Manqoba Mngqithi (Mamelodi Sundowns)

Moeni Chaabani (Esperance Tunis)

Jim Curtin (Philadelphia Union)

Santiago Solari (América do México)

Javier Aguirre (Monterrey)

Juan Reynoso (Cruz Azul)

Leonardo Jardim (Al Hilal)

Gi dong Kim (Pohang Steelers)





