Galo FA estreia no Mineiro contra o Golden Lions com presença de torcida

Começa neste sábado (6) a Minas Gerais Football League (MGFL), campeonato estadual de futebol americano. A competição será em dois fins de semana e a final será disputada no dia 15 de novembro. O primeiro confronto será entre Galo e Golden Lions, no Estádio do Guarany, em Pará de Minas, com presença de torcida.

Nova Serrana Forgeds e Cruzeiro também estão na disputa. Com isso, o primeiro clássico da história entre Atlético e Cruzeiro no futebol americano pode ser disputado ainda em 2021.



No sábado (30), o Galo Futebol Americano entrou em campo para enfrentar o Manaus FA em busca de mais um Desafio dos Campeões. A partida, que terminou em 41×06 para a equipe alvinegra, serviu como esquenta para a Liga MGFL Hinova 2021.



INGRESSOS

Os vouchers para o jogo entre Galo FA e Golden Lions poderão ser retirados na plataforma Sympla e deverão ser trocados junto de 1kg de alimento não perecível em um dos pontos de troca credenciados:

Unicesumar Para de Minas – (Benedito Valadares, 504, Centro)

HotTender Para de Minas – (Em frente a Praça de Esportes)

Farmácia Americana – (Av. Presidente Vargas, 796)

Farmácia Americana – (Manoel Batista, 55)

CDL Para de Minas – (Sacramento, 122, Centro)



Os vouchers poderão ser retirados até o dia 04/11 às 23h59.

Os portões serão abertos a partir de 13 horas com atrações para toda a família: espaço kids, área de alimentação com comidas típicas americanas e um espaço experience, para que todos possam vivenciar o esporte.

Fonte: O Tempo