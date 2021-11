Galo pode bater recorde brasileiro de público desde o início da pandemia

Com o aumento da população vacinada contra a Covid-19 em Belo Horizonte, a prefeitura da capital decidiu liberar 100% da capacidade do público nos estádios da cidade. A medida influencia diretamente o Atlético, que deve se beneficiar com a presença em massa dos torcedores apoiando o time nesta reta final de temporada. Para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (3), o Galo já iniciou a venda dos 62 mil ingressos para o Mineirão.

Além de Atlético e América, que agora poderão contar com 100% da capacidade do estádio em Belo Horizonte, os cariocas Flamengo e Fluminense, e os paulistanos São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino são os times da Série A do Brasileirão que podem contar com a capacidade máxima, de acordo com a liberação do estado.

A venda de ingressos para este jogo começou no domingo (31), quando a capacidade permitida ainda era de 50%. Em menos de 24 horas de vendas, a torcida alvinegra esgotou os ingressos. Com a nova liberação, o Galo disponibilizou a nova carga e os torcedores já se animaram para comprar. A expectativa é de que o clube bata o próprio recorde desde o início da pandemia e até o recorde brasileiro.

Por enquanto, o maior público registrado no Brasil, desde o início da pandemia, foi na partida entre Flamengo e Athletico-PR, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Maracanã recebeu 31.586 torcedores em outubro. Já o recorde do Brasileirão é do Galo. Na partida contra o Cuiabá, ainda com a liberação de 50%, 30.627 torcedores estiveram no Mineirão para apoiar o Atlético no último jogo em casa da equipe.

Embora ainda não concorde totalmente com a liberação de 100% da capacidade dos estádios na capital, o comentarista da rádio Super Cadu Doné acredita que, com o avanço da vacinação em BH, o Galo será beneficiado não só em campo com a nova medida, mas também financeiramente com a venda de ingressos.

“É uma mistura de sentimentos em relação a isso. Ainda tenho um certo medo, mas entendo que os números melhoraram. A vacinação aumentou e o número de mortos caiu e é claro que a gente sabe a importância da presença das torcidas e até do faturamento para os clubes”, disse Cadu Doné.

Com um momento ruim de resultados jogando como visitante – dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos -, o Galo vai poder aproveitar a sequência de três jogos no Mineirão pelo Brasileiro. Até porque o desempenho da equipe jogando em casa é quase impecável e com a presença da torcida, a situação alvinegra ainda melhora.

Dono do melhor desempenho do Brasileirão como mandante, o Galo tem apenas uma derrota no Mineirão, que foi para o Fortaleza, por 2 a 1, ainda na primeira rodada e sem a presença da torcida. São 11 vitórias, um empate e só uma derrota. Com o apoio da torcida, o Galo já jogou quatro vezes pelo Brasileiro e todos terminaram em vitória atleticana. Repetir essas boas partidas no Mineirão seria fundamental para a reta final da temporada

“No início da pandemia, era inimaginável ter a presença da torcida. Agora tivemos essa liberação de 100%. Certamente é uma força a mais que vem da arquibancada e o Galo vai com tudo nesses jogos que ele fará dentro do Mineirão nesta reta final do Brasileiro. Nesse momento, o Atlético tem o 12º jogador a seu favor”, disse lélio Gustavo

Fonte: O Tempo