Galo poderá contar com presença total da Massa na reta final

O torcedor atleticano recebeu uma grande notícia ontem. A Prefeitura de Belo Horizonte liberou 100% da presença do público nos jogos na capital mineira. Melhor momento para o Atlético não poderia acontecer. O time está na reta final do Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil. Se em termos de pandemia eu ainda estou um pouco receoso, no que se refere ao futebol o momento é mais do que oportuno. O Galo vai precisar muito da Massa nesta etapa decisiva da temporada. O torcedor será fundamental para ajudar o time na briga pelos dois títulos. Além do mais, a torcida alvinegra merece participar bem de perto deste momento importante da história alvinegra. O torcedor estava inconformado de ser obrigado a acompanhar de longe o time brilhando dentro de campo. Que todos tenham consciência e se protejam para esta volta total ao estádio. Um abraço!

Fonte: O Tempo