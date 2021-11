Homem pula em córrego de BH para fugir de agressão e é resgatado pelos bombeiros

Para fugir de uma possível agressão, um homem de aproximadamente 30 anos pulou, na tarde desta terça-feira (2), em um córrego da avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local por volta das 16h55. Após pular na água, a vítima foi levada pela correnteza e acabou ficando presa em uma pilastra, na entrada de uma galeria, próximo à Estação São Gabriel.

Um vídeo, recebido pela página BH no QAP, mostra o momento do resgate:

Após os bombeiros resgatarem a vítima do leito do rio com segurança, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o homem, que estava com suspeita de fratura na clavícula.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma viatura foi ao local para verificar a alegação do homem, de que ele teria pulado após ser perseguido por pessoas que queriam agredí-lo. Entretanto, a informação não chegou a ser confirmada e nenhuma ocorrência foi registrada pela corporação.

Fonte: O Tempo