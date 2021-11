Homem se ‘fantasia’ de goleiro Bruno e segura saco escrito ‘Eliza’ em Halloween

Um homem decidiu tratar como piada o feminicídio da ex-mulher do goleiro Bruno Fernades, Eliza Samudio, e saiu “fantasiado” com uma camisa do ex-jogador e um saco escrito com o nome da mulher, se referindo a morte dela. A imagem ainda foi publicada por um bar em Manaus, no Amazonas, durante uma festa de Halloween. O estabelecimento apagou a postagem pela rede social Instagram e pediu desculpas pelo ocorrido.

Na foto, o homem aparece de costas com uma camisa do Flamengo, antigo time do jogador, com o escrito “Bruno”, e um saco de lixo escrito “Eliza”. A postagem ocorreu nesta segunda-feira (1) e gerou revolta nas redes sociais. Com a repercussão negativa, o bar postou uma nota pedindo desculpas.

“O Porão do Alemão não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio. A foto foi postada pelo nosso estagiário, que tem 20 anos de idade. O crime foi há cerca de 11 anos. Foi alegado desconhecimento, e a nossa moderação imediatamente, ao ver a foto, apagou e advertiu o responsável”.

O bar ainda pediu desculpas publicamente pelo ocorrido e disse que o estagiário foi afastado temporariamente. “Apologia ao feminicídio é crime”, escreveu os responsáveis pelo estabelecimento pelo Instagram.

O crime contra Eliza Samudio ocorreu em 2010 e várias versões foram dadas sobre o que teria sido feito com o corpo dela que nunca foi encontrado. O feminicídio foi amplamente divulgado pela mídia na época dos fatos e os desdobramentos do crime também continuam sendo divulgados.



Fonte: O Tempo