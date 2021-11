Luísa Sonza e Jão lançam single ‘Fugitivos’

Já está disponível nas principais plataformas de música o single Fugitivos, com Luísa Sonza e Jão. A música faz parte do álbum Doce 22. O EP é uma espécie de compilado de aprendizados da cantora no ano passado.

“Eu me identifico muito com toda a história da Britney, de ela sofrer com a mídia, com as mentiras inventadas sobre ela, com o relacionamento com o Justin Timberlake”, contou a artista em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em julho deste ano.

Em live no Instagram, Luísa disse que RBD e Sandy tiveram influência em Fugitivos, canção composta por ela e Jão.

André Jordão e Douglas Mota também assinam a produção.

Confira a canção no site do YouTube:

Fonte: O Tempo