Moto voadora de R$ 3,8 milhões é colocada à venda no Japão; vídeo mostra testes

A startup japonesa ALI Technologies, com base em Tóquio, demonstrou, nesta semana, uma ‘moto voadora’ que promete revolucionar o mercado.A empresa divulgou vídeos que mostram o projeto, já finalizado, em testes bem-sucedidos. Segundo informou a agência de notícias Reuters, o projeto da hoverbike é apoiado pelo jogador de futebol Keisuke Honda. Ela deve custar 77,7 milhões de ienes (cerca de R$ 3, 8 milhões) e já foi colocada à venda.

Como a principal empresa de mobilidade aérea do Japão, desenvolvemos a hoverbike desde 2017. Esta hoverbike é a próxima geração de mobilidade, permitindo o movimento livre no espaço tridimensional”, informou a empresa em nota.

Denominada “XTurismo Limited Edition” ela possui um motor convencional e quatro outros movidos a bateria e promete voar por 40 minutos a até 100 km / h (62 mph).

Como a principal empresa de mobilidade aérea do Japão, desenvolvemos a hoverbike desde 2017. Esta hoverbike é a próxima geração de mobilidade, permitindo o movimento livre no espaço tridimensional.

“Até agora, a escolha era mover-se no solo ou em escala no céu. Esperamos oferecer um novo método de movimento”, disse o presidente-executivo, Daisuke Katano, à Reuters. Ele explicou que, por enquanto, não será permitido voar sobre as estradas lotadas do Japão. Mas a bicicleta pode ser usada por equipes de resgate para chegar a locais de difícil acesso, disse ele.

A startup tem patrocinadores que incluem Mitsubishi Electric e Kyocera.

Fonte: O Tempo