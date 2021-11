Motorista morre após carro bater em mureta na Serra do Cipó, nesta terça

Um motorista morreu após o carro em que ele estava bater contra uma mureta na MG-010, no KM 93, na Serra do Cipó, região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), havia muita neblina no local no momento do acidente. O motorista bateu em uma mureta.Outras duas pessoas estavam no carro e se feriram levemente.

O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. As causas e a dinâmica do acidente ainda não foram esclarecidas. A pista foi liberada na manhã desta terça.



Fonte: O Tempo