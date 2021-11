Mountain bike: Henrique Avancini conquista título Brasileiro

Henrique Avancini conquistou, na tarde desta terça-feira (2) em Mairiporã (São Paulo), o título brasileiro da categoria de cross country olímpico (XCO) de mountain bike. Esta foi a 19ª oportunidade na qual o atleta, que nasceu em Petrópolis, garantiu a competição nacional.

🏆 19 títulos brasileiros de mountain bike. Henrique Avancini é M O N S T R O! 📸 Felipe Almeida pic.twitter.com/YDwjZZ7FXN — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2021

“Muito feliz com mais um título brasileiro. Enquanto eu estiver ativo quero ter essa bandeira no peito”, declarou Avancini, que, no último domingo (31), já havia vencido a prova de Short Track (XCC).

Avancini venceu a competição com o tempo de 1h19min35s. Ao todo 29 atletas participaram da disputa, na qual Luiz Henrique Cocuzzi ficou na segunda posição e José Gabriel ficou em terceiro.

Com este título, a temporada 2021 chegou ao fim oficialmente para Avancini, que só volta a competir agora em 2022, ano no qual acontece a estreia do Brasil em uma prova da Copa do Mundo de MTB. A competição ocorrerá em Petrópolis.