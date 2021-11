Renato Gaúcho critica VAR, mas segue acreditando em título do Flamengo

O empate em 2 a 2 do Flamengo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, da 4ª rodada atrasada do Brasileirão – o primeiro de três jogos que foram adiados que o Rubro-negro tem que cumprir -, teve sabor de derrota pela virada e reclamações em relação à arbitragem. Apesar disso, o técnico Renato Gaúcho comemorou o ponto conquistado e a diminuição da vantagem para o líder Atlético.

Com o empate, o Flamengo segue na terceira colocação, mas diminuiu a vantagem do Atlético para nove pontos. O Rubro-negro ainda tem dois jogos atrasados para cumprir, enquanto o Galo, líder, tem apenas um.

A principal reclamação dos flamenguistas em relação a partida foi de um lance de expulsão, que foi revisto após sinalização do árbitro de vídeo. Quando estava atrás no placar, o atacante Renato Kayzer perdeu a cabeça e protagonizou uma tentativa de agressão ao zagueiro Léo Pereira. O árbitro expulsou o atacante, mas voltou atrás após consultar o VAR e aplicou apenas o amarelo.

Flamengo recuou pra caralho e está dando mole? Sim. Isso é um absurdo e não pode acontecer. Falhas seguidas do Isla que vinha regular no primeiro tempo. Mas o gol saiu do jogador (Renato Kayser) que deveria estar fora de campo por ter cometido uma agressão. #Colunadofla pic.twitter.com/l7gXcgd3sd — Jander (@CRF_Jan) November 2, 2021

“A pergunta que eu gostaria de fazer para o Gaciba e para os árbitros: no próximo jogo meu jogador pode dar soco então? Vai poder agredir? Mas pode olhar no VAR, não sangrou, não quebrou os dentes do adversário. O que precisa fazer para ser expulso? Esta é a pergunta que precisa ser feita para a arbitragem. Essas perguntas têm que ser feitas para o Gaciba. Não é possível. Está aí o lance: agressão. Por muito menos o jogador tem que ser expulso. E o jogador que foi expulso e voltou foi o que fez o primeiro gol. E fica por isso mesmo. Chegamos ao ponto do VAR não deixar um jogador que agrediu ser expulso. Mas, amanhã, os entendidos vão falar que estou dando desculpa”, reclamou Renato.

Mesmo desanimado pela atuação da arbitragem no empate em 2 a 2, o treinador comemorou o ponto conquistado por estar se aproximando do Galo, que, nesta quarta-feira (3), encara o Grêmio, no Mineirão, às 21h, pela 19ª rodada atrasada.

“Enquanto tiver chances, o Flamengo vai brigar. De hoje para amanhã a gente já diminuiu mais um ponto em relação ao Atlético. O Atlético tem um jogo amanhã, depois nós temos nossos atrasados. Tem muita coisa ainda para acontecer no Brasileiro e eu continuo acreditando muito no Brasileiro, da mesma forma que meu grupo está acreditando

Fonte: O Tempo