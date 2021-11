Santos continua reformulação e demite coordenador de análise e inteligência

O Santos continua reformulando o seu departamento de futebol. A diretoria do clube demitiu nesta terça-feira Bebeto Sauthier, coordenador de análise e inteligência. O planejamento foi iniciado com a contratação de Edu Dracena para o cargo de executivo de futebol. Ele deixou o Palmeiras, onde trabalhava como assessor técnico.

Bebeto Sauthier chegou ao Santos em 2019, quando o time era dirigido por Jorge Sampaoli. O coordenador de análise já trabalhou ainda em clubes como Flamengo, Corinhians e Tianjin Quanjian, da China.

Já Edu Dracena chegou ao Santos para coordenar a reformulação no departamento de futebol. O defensor foi o responsável por trazer Guilherme Lipi, que vinha sendo responsável pela gestão do estádio do Palmeiras. Também deixaram o clube nos últimos dias o executivo André Mazzuco e o gerente de futebol Jorge Macedo.

TIME – Vivendo sua melhor fase no comando do Santos, o técnico Fabio Carille poderá escalar o time que considera ideal para o embate contra o Palmeiras, em jogo marcado para este domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O treinador contará com o meia Vinícius Zanocelo e com o atacante Marinho, que cumpriram suspensão automática no triunfo sobre o Athletico-PR, por 1 a 0.

Sem jogar há dois meses por conta de uma lesão na coxa, o zagueiro Kaiky foi liberado pelo Departamento Médico e é opção. Já Emiliano Velázquez reclamou de dores musculares e será reavaliado. No entanto, não deve virar desfalque.

Um provável Santos para o confronto deste domingo tem: João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

A vitória contra o Athletico-PR fez com que o Santos deixasse a zona de rebaixamento. O time paulista tem 35 pontos, cinco acima do Sport, o primeiro dentro da degola.

Fonte: O Tempo