Sete regionais de BH estão com alto risco geológico até esta quarta

Belo Horizonte está com alerta de alto risco geológico nas regionais Pampulha, Nordeste, Noroeste, Leste, Oeste, Centro-Sul e Barreiro, segundo a Defesa Civil, até esta quarta-feira (3).

As regionais Venda Nova e Norte estão com risco geológico moderado.

“Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”, orientou a Defesa Civil.

Veja as recomendações para evitar desastres:

– Coloque calha no telhado da sua casa.

– Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

– Não jogue lixo ou entulho na encosta.

– Não despeje esgoto nos barrancos.

– Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

– Trinca nas paredes.

– Água empoçando no quintal.

– Portas e janelas emperrando.

– Rachaduras no solo.

– Água minando da base do barranco.

– Inclinação de poste ou árvores.



Fonte: O Tempo