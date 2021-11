Suposto ‘racha’ entre primos termina com um deles morto no Sul de Minas

Um homem de 29 anos morreu após um acidente durante um suposto “racha”- disputa de corrida com carros – com o primo no centro de Itajubá, no Sul de Minas Gerais, nesta terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, o carro da vítima foi atingido pelo veículo do primo que seguia em alta velocidade. O carro foi jogado em um poste e o motorista morreu no local.

No veículos estavam outras quatro pessoas que se feriram levemente e foram socorridas ao hospital. O motorista que bateu no veículo fugiu.

Testemunhas contaram que eles são primos e que tinham saído de outro bairro fazendo “racha”. O rapaz que bateu no carro não foi mais encontrado. O caso foi repassado à Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo