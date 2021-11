Veja fotos da destruição na Tereza Cristina, em BH, após temporal desta segunda

A tempestade que atingiu Belo Horizonte nessa segunda-feira (1) fez estragos na avenida Tereza Cristina, na divisa com Contagem. O cenário de destruição, já visto na importante via em outras ocasiões, ocorreu novamente, com lixo espalhado, lama por toda a parte e pedaços de asfalto soltos.

A reportagem de O TEMPO esteve no local e flagrou, inclusive, um colchão perdido em cima da calçada. Trabalhadores da SLU faziam a limpeza no local com a ajuda de tratores. Após a retirada do entulho, a equipe de limpeza deve ir com um caminhão pipa para lavar a avenida ainda nesta terça-feira (2). Veja acima e na galeria abaixo alguns dos flagras.

Fonte: O Tempo