A Fazenda 13: Valentina processará Gui Araújo por ele zombar de sua depressão

O clima está tenso em A Fazenda 13 (Record). Pelas redes sociais, a equipe de Valentina Francavilla disse que promete entrar com um processo contra Gui Araújo por psicofobia, ou seja, por ele ter feito chacota da depressão dela.

Em recente votação no reality, Gui e Valentina discutiam quando o ex-MTV sugeriu que em breve a produção a chamaria ao closet. A referência é com base no local onde os peões precisam ir para tomar medicações.

Pelo Twitter, o time da peoa se posicionou. “Gui Araujo, eu não sei o que a sua equipe vai fazer em relação ao que você fez, mas pode ter certeza que a equipe da Valentina já coletou todos os vídeos em que você faz chacota da Valentina sobre ela se medicar. Você será processado”, diz.

Ao vivo, na hora de votar, Valentina também se posicionou sobre o episódio. “Eu preciso falar minha indignação em relação a ele que na minha vida inteira, [foi] a pessoa mais prepotente, arrogante que eu conheci”, começou.

“Eu tenho 40 anos de idade, vocês imaginem. Ele fez uma chacota horrível sobre uma doença que eu tenho que é depressão. Chacota na frente de todos, na frente de todo o Brasil. Eu nunca na minha vida vou perdoar isso”, disparou.

Nas redes sociais, Gui Araújo ainda não havia se posicionado sobre o caso.

Rico, Solange, Erasmo e Marina foram os peões indicados para disputar a sétima roça desta temporada, na noite desta terça-feira (2). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

A fazendeira Sthe indicou Rico direto para a roça. Ela disse que o peão a desapontou e que ele tem um jogo baixo de desestabilizar as pessoas, é grosseiro e mal-educado. “Lá fora eu sou muito carinhosa com os meus amigos e aqui não é diferente com o Dynho, o Bil e a Mileide”.

Antes dos peões iniciarem a votação, Adriane Galisteu pediu para Erasmo abrir o poder da chama vermelha, que ganhou de Tiago Piquilo. Ele teve que trocar os peões que estavam na baia – Dayane, Mileide, Dynho e Solange – por outros da sede. Erasmo se colocou na baia e escolheu Gui Araujo, Marina e Bil.

Solange e Dynho empataram com cinco votos. A fazendeira Sthe desempatou e colocou Solange na roça. “Óbvio que não vou colocar meu amigo na roça”, disse a fazendeira.

Solange tinha o poder de puxar um peão para a roça e escolheu Erasmo. “Se ele não tivesse votado em mim, eu não estaria na roça”, disse a peoa. Erasmo falou que sabia que esse momento iria chegar.

Antes do resta um, Galisteu pediu para Tiago abrir a chama do poder amarela, que permitia salvar três pessoas. Tiago salvou ele e as peoas Valentina e Aline.

A quarta vaga foi decidida no resta um e Marina sobrou na dinâmica, indo para a roça. Ela teve que vetar um peão na Prova do Fazendeiro e escolheu Erasmo.

Fonte: O Tempo