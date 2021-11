América: Ademir deixa críticas para trás e volta a ser decisivo

Ao marcar o primeiro gol da vitória do América por 2 a 1 sobre o Fortaleza no último sábado (30), Ademir se tornou o artilheiro do time, com nove gols, um a mais do que o companheiro de posição, Rodolfo. Além disso, é o vice-líder de assistências na temporada e lidera os principais quesitos ofensivos do time.

O camisa 10 é também o artilheiro do América no Brasileirão, com sete gols marcados. Além disso, Ademir lidera o ranking de participações em gols, com oito; deu 20 chutes certos, 36 passes decisivos e ganhou 147 dos duelos no Brasileirão, segundo o site de estatísticas de futebol Sofascore.

O ‘Fumacinha’, como é chamado pela torcida americana, se destaca também pela eficiência em dribles, com 55 certos. É um dos principais alvos dos adversários, o mais caçado em campo: foram 66 faltas sofridas em 29 jogos, média de 2,27 por jogo.

No próximo domingo (7), Ademir vai encontrar o Atlético, clube com o qual tem pré-contrato assinado para a temporada de 2022. O duelo será no Mineirão, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: O Tempo