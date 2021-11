‘Arerê… o Grêmio vai voltar para Série B’: torcida do Galo provoca Tricolor

O Atlético derrotou o Grêmio por 2 a 1 no Mineirão e a torcida que marcou presença em peso no estádio apoiando o time desde antes do início da partida, também provocou o rival. Após o segundo gol alvinegro do jogo, torcedores do Galo decidiram zoar o adversário, que luta contra o rebaixamento, e cantaram “Arerê… o Grêmio vai voltar para a Série B”. Veja:



“Arerê… o Grêmio vai voltar para a Série B”, provoca a torcida do Atlético no Mineirão. pic.twitter.com/AOYxIB3pXf — Giovanna Pires (@giovannapiresm) November 4, 2021

Fonte: O Tempo