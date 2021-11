Atlético anuncia novo supervisor de futebol para o time feminino

O Atlético anunciou, na tarde desta quarta-feira (3), o novo supervisor de futebol do time feminino, Pedro Costa. O profissional já atuou como auxiliar de supervisão na equipe masculina profissional, além de ter desempenhado funções na área administrativa do clube.

O profissional é graduado em Gestão de Recursos Humanos pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). “É como se fosse o porta voz da comissão técnica, alinhando as pontas com as atletas e proporcionando as condições adequadas de trabalho aos profissionais”, disse Pedro.

O profissional será responsável pela burocracia que envolve o departamento além do relacionamento com entidades. Entre as atribuições está a organização de viagens, regularização de jogadoras junto às federações e auxiliar na programação de treinos.

O clube tem reforçado as comissões técnicas do time feminino, e anunciou também nas últimas semanas Joyce Brandão, como coordenadora de captação, e Bárbara Bepler, como treinadora das categorias de base. No último dia 6 de outubro, o Galo contratou Lindsay Camila para o comando do time profissional feminino.

Fonte: O Tempo