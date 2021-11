Bazar criado por ONG para manter animais completa um ano em BH

O bazar criado pela ONG Cão Viver para conseguir manter o acolhimento a cerca de 250 cães e 100 gatos em Belo Horizonte completa um ano neste mês. O comércio de artigos novos e usados, como roupas, sapatos e outros objetos, foi a alternativa encontrada pelas ativistas da organização para minimizar o impacto da queda de doações durante a pandemia.

“A doação de ração caiu 90%, enquanto a doação financeira caiu uns 70%. Em novembro do ano passado, criamos o bazar para suprir essas reduções e nos ajudar permanentemente. Não está faltando nada para os animais , eles estão bem-tratados”, afirma a protetora de animais Mariza Catelli. A partir deste mês, o bazar passa a ser realizado de segunda a sábado – antes ocorria duas vezes no mês –, na rua dos Goitacazes, 333, 9º andar, na sala 906, no centro de Belo Horizonte. Os interessados vão poder ainda fazer a compra de forma virtual, acessando o site caoviver.com.br.

Quem desejar adquirir o artigo pelo site pode acertar a entrega com as protetoras que organizam o bazar. “Nós temos vários pontos de retirada, sendo o principal no centro e outros nos bairros Colégio Batista, Liberdade e Itapuã”, esclarece Mariza.



Renda extra para mulheres Os valores dos artigos disponíveis no bazar da ONG Cão Viver variam de R$ 1 a R$ 600. Muitas peças apresentam valores bem abaixo do valor de mercado. “Vendemos peças muito baratas para que mulheres que estão desempregadas e decidiram abrir brechó em casa possam comprar e revender. Várias delas são o arrimo da família”, revela a protetora de animais.

Além de ajudar a manter os animais da ONG Cão Viver, o bazar ainda auxilia no consumo sustentável. “Ganhamos peças novas, que nunca foram usadas. Então, se tiverem um consumo mais sustentável em bazar, o planeta agradece”, afirma.



Parte do valor arrecadado com o bazar também vai para uma reserva destinada à compra de um lote na região da Pampulha, em BH, onde está estabelecida a Cão Viver. “A prioridade da ONG é cuidar dos animais. Se alguém quiser ajudar de forma financeira com essa causa, pode nos procurar e conhecer nosso espaço”, concluiu. Como ajudar

Os interessados em colaborar podem entrar em contato com a ONG Cão Viver pelo número (31) 98534-2650 ou pelo perfil no Instagram @caoviverbh.

Fonte: O Tempo