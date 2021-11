Caminhão tomba em cima de dois carros em estacionamento de Contagem

Um caminhão carregado de gôndolas de supermercado tombou na manhã desta quarta-feira(3), em cima de dois veículos populares que estavam parados no estacionamento da empresa Tambasa, localizada na Via Manoel Jacinto Coelho Júnior, no bairro Campina Verde, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Não foi necessário realizar interdição de trânsito e ninguém se feriu na ocorrência.

De acordo com o sargento Xavier, da Polícia Militar, o condutor do caminhão relatou que a carga pendeu para a esquerda, o que favoreceu o tombamento. O motorista do caminhão saiu ileso. No momento do acidente, dentro dos carros atingidos, não havia ninguém.

“Ao entrar na empresa existe uma pequena curva, na hora de realizar essa manobra a carga pendeu para a esquerda e o tombamento foi inevitável. Ainda bem que não foram contabilizadas vítimas”, disse Xavier.

Conforme a asessoria da Tambasa, o caminhão é de uma prestadora de serviço. Sobre os veículos envolvidos no acidente, que pertencem a funcionários do local, a empresa vai tomar as devidas providências.

O motorista do caminhão estava abalado com o acidente e preferiu não dar entrevista. O representante da empresa do caminhão tombado também preferiu não ceder entrevista, mas revelou que todos os donos dos veículos envolvidos no acidente serão devidamente assistidos.

Fonte: O Tempo