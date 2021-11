Casa Fiat de Cultura reabre as portas com restauro de obras de Aleijadinho

O patrimônio de Minas Gerais revela nossa identidade pelas mãos de um dos grandes gênios da arte brasileira: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). É com esse rico personagem de nossa história que a Casa Fiat de Cultura reabre as portas ao público apresentando “Aleijadinho, a Arte Revelada: O Legado de um Restauro”, uma iniciativa inédita que permitirá aos visitantes acompanhar o minucioso trabalho de restauro de três obras do mestre barroco.

A partir desta quarta (3), as imagens de são Joaquim, são Manuel e sant’Ana Mestra serão reconstituídas sob o olhar do público, que poderá vislumbrar detalhes das etapas do processo de restauração, realizado pela equipe do Grupo Oficina de Restauro, coordenado por Rosângela Reis Costa. A ação não só marca a reabertura da Casa Fiat, como também celebra os 15 anos do espaço.

Mais do que uma exposição, a ação será realizada em atos distintos, integrando os formatos presencial e digital para que os visitantes tenham uma experiência segura e ampla para acompanhar todo este minucioso e delicado trabalho de restauro (veja os detalhes da programação em casafiatdecultura.com.br).

“As pessoas não conhecem esse trabalho de restauro, lento e cuidadoso, e esta ação é uma oportunidade de apresentar ao público detalhes deste processo. São peças com mais de 200 anos, e não vamos fazer uma peça nova, ela já tem uma história percorrida. O que fazemos é dar continuidade a essa história tão rica”, conta a restauradora Rosângela Reis Costa, coordenadora do Grupo Oficina de Restauro, responsável pelas intervenções nas obras do mestre Aleijadinho.

Dessa forma, neste primeiro momento, o público poderá agendar visitas guiadas ao espaço para acompanhar o trabalho de restauro – além de poder visualizar o processo pelas vitrines da Casa Fiat. O ateliê-vitrine acontece até o dia 30 de novembro. Outra forma de acompanhar o processo será por meio da websérie “A Arte do Restauro”, que contará em oito episódios, lançados sempre às segundas-feiras (a partir do dia 8/11), nas redes sociais da Casa Fiat de Cultura.

“Temos aqui um trabalho interdisciplinar, no qual contamos com profissionais que vão esclarecer as dúvidas das pessoas, enquanto outros trabalham no restauro, além dos episódios da websérie”, adianta Rosângela.

O segundo ato da iniciativa começa em 2 de dezembro, quando será inaugurada a mostra com as obras de são Joaquim e são Manuel já restauradas, enquanto a imagem de sant’Ana Mestra segue em processo de restauro para apreciação ao vivo pelo público.

Fechando a ação, já em 2022, será lançado o e-book sobre a exposição, contando todo o processo de restauro, e as obras serão entregues às suas comunidades de origem.

O ateliê de restauro, montado no hall da Casa Fiat de Cultura, poderá ser visitado presencialmente e de forma gratuita no mês de novembro em horários exclusivos com retirada de ingressos pela Sympla.

Quinze anos em celebração

“Vivemos um momento de muito aprendizado. E toda essa ação para nós tem por objetivo reforçar nossos laços com parceiros e com o público, além de prestar uma singela contribuição às artes de Minas Gerais e do Brasil”, explica Fernão Silveira, presidente da Casa Fiat de Cultura. As palavras dele destacam um importante momento para o espaço, que, em 2021, celebra 15 anos de atividade na capital mineira.

Segundo o gestor, todo o período que o equipamento esteve fechado em função da crise sanitária serviu para, acima de tudo, aprender. “Desde quando fechamos, começamos a trabalhar para levar nossas ações para o ambiente digital e planejar como seria a reabertura. Isso demandou a adoção de novos protocolos. Agora, ao termos dimensões das experiências digitais, temos a oportunidade de enriquecer nossas ações com o público, seja de forma presencial, seja no ambiente virtual, mantendo nossa valorização da arte e da cultura”, ressalta Silveira.

