Copa Verde: Nova Mutum-MT elimina atual campeão e vai à semifinal

O Nova Mutum-DF é o primeiro time classificado às semifinais da edição 2021 da Copa Verde. Nesta quarta-feira (3), no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT), o Azulão da Massa superou o atual campeão Brasiliense-DF nos pênaltis, por 3 a 2, após ter vencido por 1 a 0 no tempo normal. Na última quinta-feira (28), o Jacaré havia vencido o jogo de ida do confronto por 1 a 0 na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF).

O clube mato-grossense volta a campo pela competição regional (que reúne times do Norte e do Centro-Oeste) contra o vencedor de Vila Nova-GO e Aquidauanense-MS, que fazem o segundo jogo nesta quinta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Os goianos ganharam a partida de ida, também no último dia 28, por 1 a 0, no estádio Noroeste, em Aquidauana (MS).

Apesar da vantagem do empate, o Brasiliense teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. Antes dos dez minutos, o lateral Goduxo e o atacante Marcão finalizaram com perigo e pararam no goleiro Gabriel Oliveira. Aos 41, o meia Bernardo assustou a equipe da casa cobrando falta rente à trave esquerda.

O Nova Mutum se lançou de vez ao ataque na etapa final, com dificuldades para assustar o time visitante, que perdeu grande chance 26 minutos, em cabeçada para fora do atacante Jefferson Maranhão mesmo com o gol vazio. A punição veio aos 40 minutos. Romário dominou de costas, quase na pequena área, e rolou para o também atacante Juninho bater no canto esquerdo do goleiro Edmar Sucuri, abrindo o marcador para o Azulão e levando a decisão para os pênaltis.

Os dois goleiros brilharam ao defender as duas primeiras cobranças de cada lado. Os times só balançaram as redes a partir da terceira série. Na quarta, Juninho bateu ao lado da meta e Marcão colocou o Brasiliense à frente. O atacante Wandinho empatou no quinto chute do Nova Mutum e Jefferson Maranhão teve a chance de assegurar o Jacaré na semifinal, mas arrematou para fora. Na sexta tentativa, o zagueiro Jô fez o terceiro do Azulão e o volante Wagner Balotelli teve a conclusão salva por Gabriel Oliveira, que definiu a classificação dos anfitriões.

O campeão da Copa Verde ganha vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Em 2021, a presença neste estágio da competição nacional já garantia ao clube uma premiação de R$ 1,5 milhão, oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os valores referentes à edição de 2022 ainda não foram anunciados.