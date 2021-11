Cruzeiro inicia briga direta contra a queda diante do Londrina

Por alguns momentos, a torcida do Cruzeiro sonhou com a volta à elite do futebol nacional. A chance, que nunca foi, diga-se, factível devido ao desempenho do time na Série B do Brasileiro, tornou-se impossível após a derrota para o Avaí por 1 a 0, pela 31ª rodada da Série B. A Raposa, agora, terá mais cinco compromissos para evitar o rebaixamento à Terceira Divisão.

O primeiro duelo contra a “tragédia” será na sexta-feira (5), diante do Londrina, às 21h30, no estádio do Café. O time da Toca tem 40 pontos, enquanto a equipe paranaense soma 38, em 17º lugar, na zona de rebaixamento.

“Precisamos fazer um jogo seguro, tentar sair na frente para depois controlar a partida. Nos últimos, a gente está sempre saindo atrás, tendo de correr pelo resultado. Quando ocorre isso, o time (rival) fica mais fechado e é sempre mais difícil. Ontem (segunda-feira), fizemos um bom jogo, corremos atrás, tivemos chances de virar e não conseguimos. Precisamos consertar esse erro para o próximo jogo”, adverte o atacante Wellington Nem.

O camisa 21 voltou a ser titular no empate contra o Vila Nova em 1 a 1, quando substituiu Vitor Leque, suspenso. Wellington Nem passou por longo período em recuperação de lesão muscular. Quando foi liberado, entrou no decorrer das partidas contra o Avaí e Remo.

O Cruzeiro faz campanha irregular na Série B. Em 33 partidas, venceu apenas oito, empatou 16 e perdeu nove, com desempenho de 40,4%. O Londrina, por sua vez, triunfou em nove oportunidades, empatou 11 e foi derrotado em 13 confrontos, com aproveitamento de 38,4%.

Fonte: O Tempo