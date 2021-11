Cruzeiro negocia para mandar jogo contra o Brusque no Mineirão

O Cruzeiro negocia com o Mineirão para que o jogo contra o Brusque, na próxima terça-feira (9), seja disputado no estádio. O jogo, válido pela 35ª rodada da Série B, a princípio está marcado para a Arena Independência.

O Super.FC apurou que a diretoria cruzeirense trata a situação nos bastidores a fim de levar o duelo para o estádio por causa da liberação da capacidade total do público por parte das autoridades sanitárias da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A cúpula entende que é possível aumentar a receita com a mudança para o Gigante da Pampulha, local que comporta pouco mais de 60 mil pessoas. O clube ainda não confirma a sede do compromisso que ocorrerá às 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, mas admite a negociação nos bastidores.

Antes da partida diante do Brusque, o Cruzeiro ainda entrará em campo para enfrentar o Londrina, na sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada da Série B. O jogo será disputado no Estádio do Café.

Os dois próximos adversários são concorrentes diretos do Cruzeiro na luta contra o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Os mineiros somam 40 pontos e ocupam a 14ª colocação. O Londrina é o 17º, primeiro da zona de rebaixamento, com 38 pontos. O Brusque tem a mesma pontuação e é o 16º colocado.

Fonte: O Tempo