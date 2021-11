Cruzeiro perde Eduardo Brock, Bruno José e Sóbis por covid-19

O Cruzeiro terá ao menos três desfalques para enfrentar o Londrina, nesta sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no estádio do Café. Eduardo Brock, Rafael Sóbis e Bruno José testaram positivo para covid-19 e estão fora do jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro e os dois atacantes estão em isolamento e não participarão das atividades que antecedem o jogo marcado para a noite de sexta-feira. A informação sobre a situação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Super.FC.

O trio também não deve estar à disposição da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Brusque, na próxima terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B.

Rhodolfo deve ganhar a posição de Eduardo Brock para o jogo de sexta-feira, enquanto Vitor Leque deve ficar com a vaga de Bruno José no setor ofensivo para o compromisso.

