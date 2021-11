Galo anuncia 55 mil torcedores no Mineirão e se aproxima de marca de 2013

O Atlético anunciou no início da noite desta quarta (3), que serão mais de 55 mil torcedores nesta noite, no Mineirão, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. A marca já se aproxima do maior público do Galo na história do Mineirão, depois da reforma do estádio, reaberto no início de 2013.

O maior público do Atlético até o momento no ‘Novo Mineirão’ foi registrado na final da Copa Libertadores de 2013, em julho, quando 56.557 torcedores acompanharam a vitória, nos pênaltis, contra o Olimpia, e comemoraram a conquista do título.

🤝 Valeu, Massa! 🏟️🔥Hoje à noite, o caldeirão vai ferver. Seremos mais de 55 mil vozes empurrando o Galo em mais um desafio pelo @brasileirao. 🏴🏳️ 🥁🎶Bora fazer o @mineirao tremer! pic.twitter.com/27FITfpcbL — Atlético 😷 (@Atletico) November 3, 2021

O maior público presente no estádio após a reforma foi registrado na final da Copa do Brasil de 2017, com 61.017 pessoas, sendo que 56.467 pagaram ingressos para ver Cruzeiro x Flamengo.

Confira os cinco maiores públicos do Atlético no Novo Mineirão

56.557 – Atlético 2 x 0 Olimpia (Libertadores, 2013)

55.987 – Atlético 1 x 0 Joinville (Brasileiro, 2015)

54.786 – Atlético 4 x 3 Lanús (Recopa, 2014)

53.772 – Atlético 0 x 0 Caldense (Mineiro, 2015)

53.786 – Atlético 2 x 1 Cruzeiro (Mineiro, 2020)

Fonte: O Tempo