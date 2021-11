Galo: Filme “Lutar Lutar Lutar” estreia em 8 salas na região metropolitana

O documentário “Lutar, Lutar Lutar – O Filme do Galo”, dos diretores Helvécio Marins e Sérgio Borges, já tem data para estrear nos cinemas de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital mineira. No próximo dia 11 de novembro, quinta-feira, a obra entra em cartaz em cinco locais da capital, em duas salas em Betim e em mais uma em Contagem.

O Cine Belas Artes, o Cineart Shopping Cidade e as unidades do Cinemark BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi, em BH, no Cinemark Metropolitan e Cineart Monte Carmo, em Betim, e o Cineart Contagem são os locais que receberão as exibições na região metropolitana.

No interior mineiro, o Cine Ritz, em Divinópolis, e o Cine Glória, em São João Del Rei, irão receber a obra. Fora de Minas Gerais, os locais de exibição são o Espaço Itaú Botafogo (Rio de Janeiro), o Espaço Itaú de Cinema (Brasília) e o Espaço Itaú Frei Caneca, em São Paulo.

Em entrevista exclusiva ao Super.FC em março de 2021, quando o filme iria estrear em Buenos Aires, um dos diretores, Sérgio Borges, disse que o filme, que tem 110 minutos de duração, foi fruto de um trabalho que reuniu 400 horas de material de arquivo e mais de 50 pessoas entrevistadas no processo. O documentário conta a história alvinegra desde a fundação, em 1908, até a conquista da Copa do Brasil, em 2014.

O filme foi selecionado para o Festival de Roterdã, na Holanda, para o Bafici, festival de cinema da Argentina com grande prestígio na América Latina, além do Festival de Vila do Conde, em Portugal. Ainda neste mês de novembro, o filme estreia na França, no Festival des 3 Continents, em Nantes.

Fonte: O Tempo