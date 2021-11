Galo: Rodrigo Caetano será julgado pelo STJD por chutar cabine do VAR

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, pelos chutes e socos na sala do VAR, na partida entre Atlético e Santos, em 13 de outubro, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico do clube, Eudes Pedro, também foi denunciado por ofender a equipe de arbitragem. O julgamento será na próxima terça-feira( 9), às 10h.

Em súmula, o árbitro Paulo Roberto Alves Jr relatou que, aos 41 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Caetano desferiu chutes e socos na porta da sala do VAR, e ainda xingou a arbitragem. “Seus ladrões, parem de roubar, nós não vamos aceitar isto mais”. Além disso, detalhou que Eudes griou à equipe de arbitragem: “Aqui ninguém vai nos roubar”.

“Não se pode admitir que o primeiro denunciado (Rodrigo Caetano), que, na qualidade de diretor de futebol, deveria dar exemplo para todos, não aceite a análise VAR e desfira chutes e socos na porta da sala onde estava a equipe. E mais, na forma do artigo 184 do CBJD, o primeiro denunciado, além do relatado no item 1, atingiu a honra da equipe do VAR”, traz a peça acusatória.

Pelas ofensas, o dirigente foi enquadrado nos artigos 258 e 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), enquanto o auxiliar incurso apenas no artigo 243-F. Os artigos preveem multa de R$ 100 a R$ 100 mil, e suspensão de uma a seis partidas, e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias.

Fonte: O Tempo