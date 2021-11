Galo x Grêmio: duelo contra time do Z-4 pode ser ainda mais difícil

Pela 19ª rodada adiada do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe o Grêmio nesta quarta-feira (3), às 21h, com a promessa de casa cheia no Mineirão. Na liderança isolada, o Galo busca aumentar a vantagem no topo da tabela, com a iminente chegada do Flamengo, que também cumpre jogos atrasados nesta semana. O adversário desta noite quer uma vitória a todo custo para tentar sonhar com a permanência na Série A.

Passado o luto após a derrota para o Rubro-negro no sábado (30), o Galo agora quer recuperar os pontos que foram perdidos nos últimos quatro jogos fora de casa – dois empates e duas derrotas -, vencendo a sequência de três partidas que serão disputadas como mandante. O primeiro compromisso diante do Tricolor gaúcho parece fácil, já que a equipe está no Z-4 da competição, mas está longe de ser.

O time comandado agora por Vagner Mancini, que deixou o América para livrar o Grêmio do rebaixamento, está na 19ª posição na tabela e vive uma crise sem fim. Na última partida, após a derrota para o Palmeiras, torcedores invadiram a Arena do Grêmio e depredaram o patrimônio do clube, além da cabine do VAR. Para o lateral-direito Mariano, embora o Tricolor viva uma realidade diferente da do Galo, a equipe vai fazer de tudo para vencer no Mineirão.

“Jogo importante e difícil, mesmo sabendo da situação do Grêmio hoje, mas também sabemos da história deles. É um time que está brigando contra o rebaixamento, com certeza vão querer dificultar o jogo aqui. Estamos preparados também, sabemos que vai nos favorecer esses três pontos diante do Grêmio. Pelo que estamos fazendo no campeonato, temos que nos impor dentro da nossa casa e diante da torcida, com todo respeito ao Grêmio”, disse o lateral Mariano, que deve voltar à posição de titular.

Com 15 derrotas na competição, o Grêmio precisa somar pontos e promete vir para cima do Galo, mesmo estando em lados opostos na tabela. Para o confronto, Mancini tem Kannemann como desfalque, já que o zagueiro cumpre suspensão. Outra preocupação do treinador é sobre o número de jogadores pendurados, são nove no total. Com um clássico contra o Internacional na próxima rodada, o comandante pode promover alguma mudança na equipe para evitar maiores dores de cabeça no Grenal.

Já o Galo tem apenas um desfalque certo para este duelo de quarta. O zagueiro Nathan Silva, que vive um período de altos e baixos, mas segue como titular absoluto na posição, cumpre suspensão automática e fica fora. Réver deve ser o substituto para formar dupla de zaga com Junior Alonso.

Fonte: O Tempo