Galo x Grêmio: mais de 30 mil torcedores ainda não entraram no Mineirão

Às 21h a bola vai rolar para Atlético e Grêmio, nesta quarta-feira (3), no Mineirão, e, com a liberação de 100% da capacidade do estádio, a expectativa do Galo é de ter casa cheia. Faltando menos de meia hora para o início do jogo, mais de 30 mil torcedores que compraram o ingresso, ainda não entraram no Gigante.

Mais de 55 mil ingressos foram vendidos pelo Atlético para este confronto válido pela 19ª rodada trasada do Campeonato Brasileiro, mas apenas 20 mil torcedores já entraram no Mineirão. Sem a regra de entrada até uma hora antes do jogo, grande parte da torcida prefere ficar do lado de fora concentrada nos arredores do estádio.

Embora alguns torcedores estejam do lado de fora do Mineirão para aproveitar o clima antes da partida, muitos ainda enfrentam grandes filas para acessar a esplanada do estádio. Precisando apresentar o ingresso e o o comprovante completo de vacinação contra a Covid-19 ou o teste da doença negativo, caso ainda não tenha o ciclo completo de imunização, a fila para entrada é lenta.

Mesmo com apenas 20 mil pessoas já dentro do estádio, a torcida já faz bastante barulho. Quando os jogadores do Grêmio entraram em campo para o aquecimento, os torcedores cantaram “ão, ão, ão, segunda divisão”, já que a equipe tricolor está no Z-4, na briga contra o rebaixamento.

