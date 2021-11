Galo x Grêmio: mais de 53 mil ingressos já foram vendidos para jogo no Mineirão

A torcida do Atlético promete lotar o Mineirão na noite desta quarta-feira (3), no jogo atrasado contra o Grêmio, válido pela 19ª rodada do Brasileiro. Mais de 53 mil ingressos foram vendidos para o confronto. A partida está marcada para às 21h. As vendas, online, seguem até as 17h.

Assim, o Atlético deve bater o recorde de público na temporada, que foi registrado pelo Corinthians no confronto com a Chapecoense, quando estiveram presentes 39.734 torcedores.

🏴 O Mineirão vai tremer! 🏳️ 🏟️🔥 Mais de 53 mil Atleticanos já garantiram presença no jogo de logo mais, contra o Grêmio, pelo @brasileirao. Bora, Massa! Ainda dá tempo de garantir o seu lugar: https://t.co/8fcKBILsqM pic.twitter.com/r0lRcysUWI — Atlético 😷 (@Atletico) November 3, 2021

O estádio tem capacidade para 62 mil torcedores. Pela primeira vez, desde o início da pandemia de Covid-19, o Galo poderá contar com 100% do público em estádio. A liberação ocorreu por parte da Prefeitura de Belo Horizonte na última segunda-feira.

Fonte: O Tempo