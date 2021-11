Galo x Grêmio: veja onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

O Atlético recebe o Grêmio às 21h, desta quarta-feira (3), no Mineirão, pela 19ª rodada adiada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo quer aumentar a vantagem na liderança, o Tricolor precisa urgente de uma vitória para tentar escapar do rebaixamento para a Série B.

Para o confronto, o Grêmio tem Kannemann como desfalque, já que o zagueiro cumpre suspensão. Outra preocupação do treinador é sobre o número de jogadores pendurados, são nove no total. Com um clássico contra o Internacional na próxima rodada, o comandante pode promover alguma mudança na equipe para evitar maiores dores de cabeça no Grenal.

Já o Galo tem apenas um desfalque certo para este duelo de quarta. O zagueiro Nathan Silva, que vive um período de altos e baixos, mas segue como titular absoluto na posição, cumpre suspensão automática e fica fora. Réver deve ser o substituto para formar dupla de zaga com Junior Alonso. Keno fica de fora por problema na coa

ATLÉTICO X GRÊMIO

Motivo: 19ª rodada (adiada) do Brasileirão

Estádio: Mineirão

Horário: 21h desta quarta-feira (3)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

Transmissão: SporTV, Premiere e rádio Super 91,7 FM

Atlético: Everson; Guga (Mariano), Junior Alonso, Nathan Silva e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Diego Costa (Savarino ou Vargas). Técnico Cuca

Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti; Ferreira (Alisson) e Douglas Costa; Borja. Técnico Vagner Mancini.

Fonte: O Tempo