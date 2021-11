Goleiro Bruno compra carro de R$ 80 mil, mesmo devendo R$ 3 milhões de pensão

Mesmo devendo cerca de R$ 3 milhões em pensão alimentícia para o filho Bruninho Samudio, o goleiro Bruno Fernandes comprou um carro no valor de R$ 80 mil. A informação é do jornal Extra, que publicou uma foto do ex-jogador ao lado do carro novo.

Segundo o Extra, a concessionária de veículos de Cabo Frio, na região do Lagos, onde o carro foi comprado, fez questão de postar a imagem do cliente famoso nos stories do Instagram, mas depois apagou. Na imagem, Bruno Fernandes aparece ao lado de um Kia Sorento 2013.

O goleiro deve pensão para o filho que teve com Eliza Samudio, assassinada em 2010 e cujo corpo nunca foi encontrado. Atualmente, Bruno cumpre pena em regime aberto e mora em Cabo Frio.



Fonte: O Tempo