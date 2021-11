Governo de MG vai se reunir com prefeitura de Betim para tratar sobre o Rodoanel

O governo de Minas pode promover alterações no projeto de construção do Rodoanel, após as prefeituras de Betim e Contagem alegarem que o projeto, da forma em que está, prejudica o desenvolvimento das cidades, já que a obra cortaria bairros importantes dos municípios.

Em entrevista exclusiva ao quadro Café com Política, da rádio Super Notícia 91,7 FM, na manhã desta quarta-feira (3), o secretário de Infraestrutura de Mobilidade Urbana do Estado e Minas Gerais, Fernando Marcato, afirmou que uma nova consulta pública foi aberta e que deve se reunir com o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), que já apresentou um projeto alternativo para a obra, para tratar do assunto.

“Nós temos total interesse, ao longo dessa consulta pública de estudá-los. Já temos reuniões marcadas com a Prefeitura de Betim para poder aprofundar os estudos que a prefeitura possa ter feito ao longo desse período e o nosso interesse é construir um projeto que atenda a demanda de todos. Vamos aproveitar esse período para conhecer melhor e ver se as prefituras do Médio Paraopeba possuem sugestões adicionais. Elas serão todas consideradas e, se forem para melhorar o projeto a gente vê isso com bons olhos. A gente só quer quer que o projeto saia”, afirmou o secretário.

Antes dessa reunião e com o objetivo de sensibilizar o Estado, prefeituras de municípios da Grande BH e do Médio Paraopeba vão se reunir nesta quinta-feira (4) em audiência pública para detalhar o projeto aprsentado pela prefeitura de Betim.

Segundo o município, a audiência pública das cidades, que terá transmissão ao vivo pelas redes sociais, contará com o apoio dos Poderes Executivo e Legislativo das comarcas afetadas, além de entidades privadas, associações de moradores, sindicatos, organizações não governamentais e representantes dos Ministérios Públicos estadual e locais. O novo projeto promete ser mais eficiente e de menor custo.

“A nossa primeira consulta público durou 85 dias, com cinco audiências públicas ralizadas. Um pedido de mudança de traçado feito pelos movimentos ambientais foi acatado. Então, consulta pública e audiência pública são para ouvir e, e for o caso, alterar. Com certeza nós vamos aproveitar esse período para conhecer melhor e se as prefeituras do Médio Paraopeba tiveram sugestões elas serão todas consideradas”, pontuou o secretário.

COMPARATIVO

O projeto do Estado para o Rodoanel Metropolitano prevê: duas pistas; desapropriações com interferências em benfeitorias; fluxo de 200 mil veículos indo para Betim e Contagem; grande impacto na APA Várzea das Flores, passando por áreas densamente povoadas; maior tempo para execução em função de desapropriações.

Já o projeto alternativo propõe: um traçado maior, mas com três pistas e sem grandes interferências; menor custo com desapropriações, pois a maior parte seria em áreas rurais, não dividindo bairros; interligação maior entre as BRs 381, 262 e 040; menor impacto na APA Várzea das Flores, pois traçado passaria em áreas menos povoadas.

