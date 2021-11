Homem se passa por mulher no Tinder, arma emboscada e joga água quente em jovem

O que era para ser um encontro romântico, se transformou em um pesadelo na vida de um jovem de 23 anos. Ele usou o site de relacionamento Tinder para conhecer novas pessoas. No entanto, ele foi enganado e caiu em uma armadilha. No último sábado (30), o rapaz foi atacado por um homem que se passava por mulher no aplicativo. O jovem conseguiu fugir e acionar a polícia. Ele foi levado para o Hospital João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, com queimaduras pelo corpo.

O rapaz ainda está internado no hospital sem previsão de alta, conforme familiares. Além disso, depois do atentado, o agressor que foi identificado pela polícia como Matheus de Souza Ornelas, de 25 anos, foi até a casa da vítima e pichou o veículo dele. Ainda conforme familiares da vítima, o homem ainda ronda a vizinhança e causa pânico entre os moradores do bairro Estrela do Oriente, na região Oeste de Belo Horizonte.

Entenda o caso

Segundo a mãe da vítima, que preferiu não se identificar, e também preservar a identidade do filho, por medo de represálias do agressor, o rapaz havia conhecido no Tinder uma jovem, que atendia pelo nome de Juliana, da mesma faixa etária dele, os dois conversaram durante três meses pelas redes sociais, telefone, trocaram fotos, até eles marcarem um encontro.

“Meu filho chegou no apartamento que seria da Juliana, e foi surpreendido pelo Matheus que jogou uma panela de água quente nele. Ele queimou 20% do corpo do meu menino, mesmo queimado o meu filho teve que lutar com ele para fugir do apartamento. Meu filho passou por cirurgias. Ele está internado com dores no corpo e na alma, por ter caído em um golpe,” disse emocionada a mãe da vítima.

20% do corpo queimado

Ainda conforme a mãe da vítima, o estado de saúde do rapaz ainda é grave. Ele teve 20% do corpo queimado – rosto, lábios, olhos, peito, costas, pescoço, braços e mãos.

“Meu filho já passou por uma cirurgia, e ainda não possui previsão de alta. Ele ainda está sentindo muita dor,” revelou.

Medo

Ainda conforme a mãe da vítima, a família do rapaz agredido está com medo, já que o agressor foi ouvido e liberado. A mulher ainda contou que depois das agressões o homem pichou o veículo do filho dela que estava estacionado na porta da casa da família. Ele ainda está rondando a vizinhança.

“Estamos com muito medo. Ele não foi preso. Ele está solto e está rondando a minha casa. Eu quero justiça, porque ele não está preso, ele é perigoso: enganou e agrediu meu filho,” indagou a mãe do jovem agredido.

Rotina de vizinhos foi alterada

Depois do acontecido a dinâmica da vizinhança do rapaz agredido mudou. Conforme relatos de vizinhos da vítima que preferiram não se identificar por medo de represálias, a foto do agressor foi postada em grupos de WhatsApp, que possuem o intuito de garantir a proteção dos moradores da região. Pelos vizinhos da vítima o agressor foi apelidado por “Maníaco do Tinder”.

“Todos nós recebemos a foto do homem, então assim que vemos ele rodar pelo bairro já avisamos uns aos outros, e todos evitam sair de casa. Nossa rua está mais silenciosa, não ficamos mais no portão. Nós aqui chamamos o homem de maníaco e de até psicopata do Tinder, porque esse cara está psicótico, ele está perseguindo o menino,” revelou um vizinho da vítima que preferiu o anonimato.

Mais pessoas teriam sido vítimas do “Maníaco do Tinder”

A mãe da vítima ainda revelou que depois que ela resolveu dar publicidade ao caso para que o agressor não passe impune, ela foi procurada por mais três pessoas de Belo Horizonte, que disseram também terem sido vítimas do homem.

“Fui procurada por dois homens que também foram enganados como meu filho pelo mesmo homem. Uma moça também me procurou dizendo que a foto dela estaria sendo usada por ele sem a permissão dela em diferentes perfis de aplicativos de namoro,” contou.

Apelo

A mulher ainda faz um apelo a outras vítimas e também para a polícia. “Por favor prendam esse homem, ele é perigoso. Outras pessoas estão me procurando. Eles disseram que esse homem possui diversas personalidades. Ele é um risco para a sociedade. Quem tiver sido vítima dele, por favor, procure a polícia, só assim vamos prendê-lo. O meu filho conseguiu fugir, mas uma próxima vítima pode ser que não consiga,” pontuou a mãe do rapaz agredido.

Polícia Civil

A Polícia Civil foi questionada sobre a atual situação do homem, e se possui algum boletim de ocorrência contra ele. Dicas de segurança também foram solicitadas a corporação. No entanto, ainda não foi enviada resposta.

Fonte: O Tempo