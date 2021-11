Investigador da PC destrói casa, agride e ameaça ex-companheira em BH

Ao chegar em casa, no início da madrugada desta quarta-feira (3), uma mulher de 27 anos se deparou com todos os seus móveis e eletetrodomésticos quebrados e com ex-companheiro, um investigador da Polícia Civil (PC) de 41 anos, dentro de seu apartamento. Após agredir a jovem, o suspeito ameaçou matar ela e sua família, incluindo a filha pequena da mulher, caso ela acionasse a polícia.

A ocorrência de ameaça foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta de 0h40 desta quarta, no bairro Lindeia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ao chegar ao imóvel da mulher, os policiais se depararam com todos os móveis e eletrônicos da casa quebrados, como geladeira, fogão, TV, aparelho celular, entre outras coisas.

A vítima contou que o investigador, com quem viveu em união estável por cerca de 2 anos, pulou o muro para entrar em sua casa. Ainda segundo ela, ao vê-la, o policial disse ter invadido o imóvel por ela, supostamente, ter furtado sua arma de fogo e cartão de crédito, o que é negado pela vítima.

O policial então agrediu a ex-companheira com socos e chutes, além de arremessar objetos contra ela, que sofreu um corte no pulso após ser atingida por um prato. Em seguida, ele a ameaçou de morte, dizendo que, caso ela acionasse a polícia, ele iria matar seus familiares, inclusive a filha dela, fruto de outro relacionamento.

Após socorrerem a mulher para o Hospital de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, devido aos ferimentos sofridos por ela, a PM foi então na casa do investigador, que fica no mesmo prédio da vítima, mas ele não foi localizado.

Ameaças constantes

Em seu depoimento aos policiais militares, a ex-mulher do investigador disse ainda que vem sofrendo ameaças e agressões físicas e verbais constantemente, desde que se separou do homem.

Procurada por O TEMPO, a PC informou, por meio de nota, que a vítima registrou, na última segunda-feira (1º), outra ocorrência contra o investigador, dessa vez de “atrito verbal”.

“Os fatos serão apurados pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Ibirité. Nos próximos dias, os envolvidos serão intimados a comparecer à delegacia para prestar declarações sobre os fatos”, finalizou a instituição policial.

