Jovem é estuprada na casa de amigo e suspeitos saem rindo, em Lagoa Formosa, MG

Uma jovem de 20 anos foi estuprada na madrugada da última segunda-feira (1) por dois homens amigos de um amigo dela e que saíram rindo do crime. O caso aconteceu em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba.

A vítima contou para a Polícia Militar que chegou na casa de um casal de amigos e que após consumirem bebida alcoólica, ela foi dormir. Na residência estavam dois amigos do dono da casa.

A mulher contou que estava sozinha no quarto durante a madrugada e acordou com os dois amigos do dono da casa passando as mãos em seus corpo.

Ela disse que pediu para que eles parassem, mas que eles a seguraram e mantiveram relação sexual forçada com ela.

A vítima contou ainda que só conseguiu sair do quarto quando os homens a largaram. Ela correu até o quarto do casal que eram amigos dela e contou o ocorrido.

O casal expulsou a dupla da casa e eles saíram rindo. Os suspeitos foram identificados, mas nenhum dos dois estavam em casa e não foram presos.

Fonte: O Tempo