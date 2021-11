Justiça mantém decisão que obriga ex-diretor a devolver R$ 288 mil ao Cruzeiro

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reconheceu, em julgamento concluído em 27 de outubro passado, a decisão em primeira instância que bloqueia bens do ex-diretor financeiro do Cruzeiro, Flávio Pena. O Super.FC teve acesso ao documento, que determina a restituição de R$ 288.124,00 aos cofres do clube por causa do acordo com o antigo integrante da cúpula.

O juiz de primeira instância havia concedido tutela cautelar para determinar o bloqueio por meio dos sistemas Bacenjud, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), Infojud, Infoseg, Renajud, Serasajud e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de bens e valores mantidos por Flávio Pena e sua empresa, a F. Consulting.

O réu tentou preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, mas a solicitação foi recusada pelo TJMG. A decisão foi tomada pelos desembargadores Manoel dos Reis Morais e Fernando Lins e pela desembargadora Lílian Maciel.

Flávio Pena foi diretor financeiro do Cruzeiro durante a gestão de Wagner Pires de Sá, iniciada em janeiro de 2018 e encerrada em dezembro de 2019. Ele não ficou durante todo o mandato do ex-presidente, mas participou de atos como o balanço que incluiu a venda de Arrascaeta em 2018, ano anterior à negociação do uruguaio de fato.

Fonte: O Tempo