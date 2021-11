Mais loucura e caos na segunda temporada da série ‘A Máfia dos Tigres’

Quando a primeira temporada da série documental ‘A Máfia dos Tigres’ estreou, no primeiro semestre de 2020, no serviço de streaming Netflix , logo se transformou em um hit do canal – sendo vista por mais de 34 milhões de pessoas nos Estados Unidos em 10 dias de exibição. O feito se deu, basicamente, pelo exotismo do tema: a exploração da bizarra prática americana de criar bichos selvagens de grande porte em cativeiro. Neste caso, felinos.