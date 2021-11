Mala branca do Flamengo para o América? Alencar rebate: ‘não existe isso’

O presidente do América, Alencar da Silveira Jr, em entrevista exclusiva ao programa Super.FC da rádio Super 91,7FM, rebateu especulações de que o clube receberia incentivo extra por parte do Flamengo, para tirar pontos do Atlético neste domingo (7), no Mineirão. O Galo e o Rubro-negro disputam o título do Brasileirão.

“O Landim (Presidente do Flamengo) é um amigo meu, maior respeito. Ninguém do Flamengo ligou, não existe essa conversa”, afirmou o dirigente americano. Alencar ainda reforçou que o América empatou com o Flamengo (1 a 1) e venceu o Palmeiras (2 a 1), e que o clube não ganhou “nem uma bala do Atlético” pela ajuda.

O dirigente ressaltou que o América segue com seu objetivo de permanecer na Série A, independente de quem seja o adversário e a quem o resultado vá beneficiar. “O América vai entrar em campo para garantir três pontos, para se manter na Série A, e buscar a vitória. Vamos tentar ganhar o jogo no próximo domingo, se vai beneficiar esse ou aquele… o América não precisa disso”, declarou Alencar, que ainda afirmou que os jogadores americanos recebem premiações nas partidas.

Fonte: O Tempo