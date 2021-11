Neném, dupla de Pepê, detalha assalto e agressão: ‘Achei que iria morrer’

A cantora Neném, dupla de Pepê, sofreu com um grande susto. A artista revelou que teve seu carro roubado por um homem que também a agrediu. Felizmente, ela não se machucou com gravidade e já recuperou o carro.

Em relato pelas redes sociais, contou mais detalhes de como foi o incidente. “Graças a Deus foi muito rápido. Ele estava muito nervoso, machucou o meu braço. Ficou roxo. Me arrancou de dentro do carro. Eu falei: ‘Espera só um pouquinho, só vou pegar o remédio da minha filha’. Foi o tempo de eu pegar o remédio e o celular. Ele me jogou para fora do carro e foi embora”, disse.

Segundo ela, foi difícil não imaginar pelo pior. “Dá uma raiva, porque não consegue reagir, pensar. Fica com aquele medo. E fica pensando: ‘Pronto, é agora que vou morrer’. Juro por tudo que é mais sagrado que achei que iria morrer.”

Neném disse que a ajuda dos fãs foi fundamental. “Eu queria muito agradecer a todos vocês daqui da região de Pedreira, Jabaquara. A todos que ajudaram de alguma forma para poder achar o meu carro. No dia seguinte, 8h, a Pepê recebeu uma ligação. Depois, eu recebi uma ligação de policiais”, disse.

Recentemente, as cantoras e irmãs gêmeas Pepê e Neném, 46, se submeteram a harmonização facial e compartilharam o resultado com seus seguidores no Instagram oficial da dupla. “Está aí um dos nossos sonhos realizado”, escreveu a artista na legenda.

A artista publicou uma sequência de fotos do procedimento e também montagens do antes e depois do rosto. Ao longo do texto, a cantora agradeceu ao cuidado da clínica estética e da doutora Giovanna Pavanello, especialista em harmonização.

“Confessamos que ficamos com um pouco de medo, mas ela [a doutora] nos tranquilizou e foi tudo maravilhoso! Eu quase dormi na maca”, completou a artista. Nos comentários da publicação, internautas questionaram o que elas teriam feito e outros também elogiaram a beleza das cantoras.

Fonte: O Tempo