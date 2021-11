Pena de Pavão de Krishna realiza sarau online nesta quarta-feira

Após realizar mentorias artísticas em três territórios de Belo Horizonte — Lagoinha, Barreiro e Jardim América —, entre julho e setembro de 2021, o bloco Pena de Pavão de Krishna finaliza a quinta edição do projeto “Águas Gerais: Rios Urbanos, Rios Humanos”, nesta quarta-feira (3), a partir das 20h, com um sarau online ao vivo no perfil do PPK no Instagram.

A ação gratuita, a última do projeto que foi financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, contará com a presença de Gustavo Amarall (Gustavito), Túlio Nobre, entre outros mentores e alunos do “Rios Urbanos, Rios Humanos”, que deu origem a outros três saraus regionais, já disponíveis no canal do bloco de carnaval no YouTube.

O projeto “Águas Gerais”, assinado pela turma do bloco azulado, foi criado no ano de 2017, quando foi realizado um cortejo no Dia Mundial do Meio Ambiente, na Praça da Liberdade. A iniciativa tem como missão trazer à tona o debate acerca da luta pela renaturalização dos córregos poluídos da cidade e, consequentemente, da manutenção e criação de áreas verdes.

SERVIÇO:

O quê? Águas Gerais #5

Quando? 3 de novembro, às 20h

Onde? Perfil do Pena de Pavão no Instagram

Valor? Gratuito

Confira abaixo o sarau realizado na Lagoinha:

Fonte: O Tempo