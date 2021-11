PRF apreende cerca de 428kg de cocaína em fundo falso de caminhão na BR-381

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 428 kg de cocaína no fundo falso de um caminhão que transportava grão de polímero – componente para fabricação de lonas. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (3) na BR-381, em Itatiaiuçu, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista foi preso em flagrante.

“Durante fiscalizações, paramos o caminhão. Percebemos que o condutor do veículo ficou muito nervoso e, com ajuda de cães farejadores, foi encontrado um compartimento falso na parte traseira do caminhão com toda a droga”, explicou o policial rodoviário Luiz Duarte.

Ainda conforme o agente, o homem de 35 anos confessou que receberia aproximadamente de R$ 10 mil pelo transporte da droga, que seria deixada em Belo Horizonte. O condutor, que não possuía passagens pela polícia, foi preso por tráfico. A droga será encaminhada para a Polícia Civil e as devidas investigações serão realizadas.

Fonte: O Tempo