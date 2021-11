Série C? O que está em jogo para o Cruzeiro e adversários diretos do Z-4

Restando cinco rodadas para o fim da Série B 2021, o cenário ainda está indefinido para os times da segunda metade da tabela de classificação, que sonham com os 52 pontos para conquistarem a manutenção na Segunda Divisão. O Super.FC traz, em ordem alfabética, os confrontos desta reta final da competição e as chances matemáticas de cada clube.

Brusque

O Brusque vem de vitória por 4 a 3 sobre o Náutico na última terça-feira (2), o que deu uma sobrevida ao time, que chegou aos 38 pontos. Apesar do resultado, segue na 16ª posição, com a mesma pontuação do primeiro time do Z-4, o Londrina. A equipe tem 11 vitórias, oito empates e 14 derrotas. Apesar da colocação na tabela e da pontuação, o Brusque tem apenas 10% de chance de ser rebaixado. Porém, a equipe terá sequência difícil contra times que brigam na parte de cima da tabela. Confira a sequência:

Confiança, 19° colocado (fora)

Cruzeiro, 14° colocado (casa0

CRB, 6° colocado (casa)

Operário, 12° colocado (casa)

Goiás, 4° colocado (fora)

Destes times, no primeiro turno, venceu apenas o Confiança (3 a 0). Nos demais, empatou com o Operário (1 a 1) e perdeu para Cruzeiro (2 a 1), CRB (3 a 0) e Goiás (1 a 0).

Confiança

O Confiança está na vice-lanterna da competição há nove rodadas. A equipe acumula 31 pontos, com oito vitórias, sete empates e 17 derrotas, e entra em campo nesta quarta-feira (3), às 19h, diante do Botafogo, no Nilton Santos. Em caso de vitória, pode subir uma posição e ultrapassar o Vitória (18º colocado), que tem 33 pontos.

A situação do azulino é crítica: 94.1 % de chances de rebaixamento. O máximo de pontos que pode conquistar são 18 pontos, contando com o duelo desta noite; assim chegará aos 49, número que corresponde a 99,9% de chance de permanência na Série B. Para isso, terá que fazer valer o fator casa, já que três dos cinco jogos serão em seus domínios. Confira a sequência:

Brusque, 13° colocado (casa)

Náutico, 9° colocado (casa)

CSA, 5° colocado (fora)

Ponte Preta, 15ª colocada (casa)

Remo, 11ª colocada (fora)

Destes times, no primeiro turno, venceu apenas um: o Náutico por 4 a 0, nos Aflitos. Perdeu para o Brusque (3 a 0), CSA (2 a 0), Ponte Preta (4 a 2) e Remo (2 a 1). Para o confronto desta noite contra o Botafogo, há 60% de chance de vitória do time carioca, 24% de empate e apenas 15% de possibilidade de vitória do Confiança.

Cruzeiro

Após empatar com o Vila Nova-GO em 1 a 1, na última segunda-feira (1°), o time celeste se encontra na 14ª colocação, a apenas dois pontos do Z-4. Até o momento são 40 pontos conquistados, sendo oito vitórias, dezesseis empates e nove derrotas.

De acordo com o site de estatísticas de futebol chance de gol, a probabilidade de o Cruzeiro sofrer os descenso à Série C neste momento é 11.6 %, enquanto a chance de acesso é de quase 0%. Porém, a situação pode se complicar, já que nesta reta final o Cruzeiro terá confrontos diretos. Confira a sequência:

Londrina, 17º colocado (fora)

Brusque, 13° colocado (casa)

Vitória, 18° colocado (fora)

Sampaio Corrêa, 13° colocado (fora)

Náutico, 9° colocado (casa)

Destes times, no primeiro turno, o Cruzeiro venceu apenas dois. Empatou com o Londrina (1 a 1), venceu o Brusque (2 a 1), empatou com o Vitória (2 a 2), empatou com o Sampaio Corrêa (1 a 1) e conquistou o triunfo sobre o Náutico (1 a 0) nos Aflitos.

Segundo o chance de gol, para o confronto entre Londrina e Cruzeiro, há 36% de chance de vitória do time do Sul, contra 31% de chance de vitória da equipe celeste e 33% de probabilidade de empate.

Londrina

O Londrina vem de quatro jogos sem perder, e venceu os dois últimos. Nesta terça-feira (2), bateu o Remo por 1 a 0, no Baenão. Apesar da tentativa de recuperação, a equipe não saiu da 17ª posição, onde se encontra há sete rodadas.

O time tem nove vitórias, 11 empates e 13 derrotas. A possibilidade de rebaixamento neste momento é de 47,6%. Serão, ao menos, três confrontos diretos até o fim do torneio. Confira a sequência:

Cruzeiro, 14° colocado (casa)

CRB, 6° colocado (fora)

Ponte Preta, 15° colocado (casa)

Vila Nova-GO, 10° colocado (fora)

Vasco, 8° colocado (casa)

Dos times acima, no primeiro turno, teve atuações irregulares. Venceu o Vasco (2 a 1) e o Vila Nova-GO (1 a 0); empatou com Cruzeiro (2 a 2) e perdeu para CRB (2 a 0) e Ponte Preta (2 a 1)

Vitória

Dos últimos cinco jogos, o Vitória venceu dois. Leves sinais de melhoria que não foram suficientes para alterar a posição na tabela. Nesta rodada, perdeu para o CSA por 1 a 0, em Salvador, na última terça-feira (2). Chegou aos 33 pontos e permaneceu na 18ª colocação. São seis vitórias, 15 empates e 12 derrotas.

A situação do Vitória é delicada. Segundo o site de estatísticas, há 97,8% de chance de sofrer o descenso à Série C, tendo ainda confronto com um time do G-4. Confira a sequência:

Avaí, 2° colocado (fora)

Vasco, 8° colocado (fora)

Cruzeiro, 14° colocado (casa)

CRB, 6° colocado (fora)

Vila Nova-GO, 10° colocado (casa)

No primeiro turno, conquistou apenas quatro pontos nestes confrontos. Empatou com Avaí (0 a 0), Cruzeiro (2 a 2), CRB (1 a 1) e Vila Nova-GO (0 a 0); foi derrotado pelo Vasco (1 a 0).

Segundo o chance de gol, no duelo com o Avaí, na próxima rodada, o Vitória tem apenas 12,6% de chance de sair vencedor, contra 52,7% de probabilidade para o time de Florianópolis, enquanto a projeção para empate é de 34,7%

Sampaio Corrêa

Com a mesma pontuação do Cruzeiro, 40 pontos, o Sampaio Corrêa figura na 13ª colocação devido aos critérios de desempate: leva a melhor no número de vitórias, com dez. Além disso, o time tem outros dez empates e 12 derrotas. Vem de três derrotas consecutivas na competição – a última delas, para o Náutico, por 4 a 3.

A possibilidade de rebaixamento é pequena, de 7,5%. Nesta reta final, porém, vai enfrentar concorrentes diretos na luta contra o Z-4. Confira a sequência:

Brasil de Pelotas, 20° colocado (casa)

Vila Nova-GO, 10°colocado (casa)

Náutico, 9° colocado (fora)

Cruzeiro, 14° colocado (casa)

Avaí, 2° colocado (fora)

O time se apega justamente ao que fez diante dos adversários no primeiro turno para alcançar a pontuação necessária e afastar de vez as chances de queda. Venceu o Brasil de Pelotas (2 a 1), o Vila Nova-GO (2 a 0) e o Náutico (2 a 0); além disso empatou com o Cruzeiro (1 a 1) e perdeu para o Avaí (2 a 0).

A equipe entra em campo nesta quarta-feira (3), contra o CRB, às 21h30, pela 33ª, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Se vencer, chegará aos 43 pontos, e pode assumir o lugar do Vila Nova-GO, pelos critérios de desempate.

Fonte: O Tempo