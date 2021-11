‘Só Deus tira o título do Atlético’, diz Alencar, presidente do América

No próximo domingo (7), o Atlético enfrenta o América, às 16h, no Mineirão, em jogo válido pela 30ª rodada. O Galo lidera o Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem. Em entrevista exclusiva ao Super.FC da rádio Super 91,7FM, o presidente do Coelho, Alencar da Silveira Jr. afirmou que o alvinegro tem grandes chances de ser bicampeão e colocar fim a um jejum que já dura 50 anos.

“Só Deus tira o título do Atlético esse ano, com muita tranquilidade. Mas ele não vai ser campeão com os três pontos do América no próximo domingo. Vamos entrar para manter o futebol de qualidade e conseguir mais uma vitória nesta sequência que estamos tendo”, afirmou.

O América vai tentar voltar a vencer o rival após cinco anos. Neste período foram 12 triunfos do alvinegro e cinco empates. Para Alencar, não há jejum, mas sim, erros de arbitragem que culminaram nos resultados ruins do Coelho.

“É quebrar tabu de uma arbitragem que, na decisão do mineiro deste ano, tivemos um erro grave do juiz, era para ter saído com o título de campeão Mineiro. Faltando dois minutos para o final do jogo, o juiz ouviu (orientações do VAR) O que ouvimos dentro da FMF (Federação Mineira de Futebol) é que não precisava ir ao VAR, porque se fosse teria dado o pênalti”, comentou Alencar.

O lance lembrado por Alencar diz respeito a um pênalti que não foi marcado a favor do América nos acréscimos da partida. À época, Alencar e Marcus Salum afirmaram que o árbitro de campo, Felipe Fernandes, queria ter ido até a cabine ver o lance, mas foi impedido pelo comando. Os times empataram sem gols, e o Galo foi campeão.

O dirigente americano ainda afirmou que tenta junto à CBF a liberação do áudio (da comunicação entre árbitro de campo e cabine do VAR) para os clubes, e que o América foi prejudicado na final do Estadual.

“Vou falar como torcedor, não como dirigente. Fomos roubados no último jogo contra o Atlético no Campeonato Mineiro e espero que nesse domingo consigamos ter VAR competente”, disse o presidente americano, que completou afirmando que o time vai jogar com humildade contra o time que desponta para ser campeão.

