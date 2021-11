Sobe para 19 o número de corpos identificados após operação em Varginha

Subiu para 19 o número de identificados pela Polícia Civil na ocorrência contra o “novo cangaço” no Sul de Minas Gerais, no último domingo (31), que terminou com 26 mortos. A Polícia Militar informou que os mortos pretendiam cometer grandes assaltos a bancos na região.

“Os exames datiloscópicos (impressão digital) foram realizados pelo Instituto de Identificação da PCMG (13 laudos) e pela Polícia Federal (sete) – havendo a emissão de parecer técnico das duas instituições. Os corpos se encontram no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, e dezesseis já foram entregues aos familiares”, informou a Polícia Civil.

Segue lista de identificados:

Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG) – liberado;

Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO) – liberado;

Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF) – liberado;

Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG)- liberado;

Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO) – liberado;

Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG) – liberado;

Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG) – liberado;

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA) – liberado;

José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP) – liberado;

Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM) – liberado;

Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG) – liberado;

Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).

Fonte: O Tempo