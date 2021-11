Sósia de Leonardo DiCaprio diz que pandemia atrapalhou planos de estrelato

Sósia do ator Leonardo DiCaprio, 46, o russo Roman Burtsev, 39, afirma que a pandemia do novo coronavírus tem atrapalhado os planos dele de seguir no estrelato e ganhar dinheiro com comerciais.

Ao Mirror, ele disse que “os problemas começaram com a introdução de restrições em abril de 2020 e agora as pessoas se esqueceram de mim”. De acordo com ele, além das oportunidades de trabalho estarem mais escassas, as máscaras que cobrem os rostos também o impedem de aparecer.

Burtsev começou a ter uma certa fama pela semelhança com DiCaprio em 2016 e iniciou trabalhos como modelo. Em um anúncio de bebida, se passou pelo ator. Ele também dava entrevistas à imprensa sobre sua recente fama.

Porém, nos últimos dois anos tudo ficou mais difícil. Outro fator que agora ele luta para mudar é o peso. “Tentei muitos métodos para perder peso antes de encontrar o meu próprio e agora estou nesse processo”, afirmou ao Mirror. Sua meta é conseguir estar mais parecido ainda com DiCaprio em 2022.

O sósia tem experiência em TI, mas conta que precisou deixar seu trabalho de criptografia porque seu chefe estava insatisfeito com seus pedidos de folga para trabalhar em comerciais e ensaios.

Atualmente, ele mora com seus pais e seus gatos em um apartamento de dois cômodos e sonha voltar a ganhar dinheiro com a fama para mudar de vida em Podolsk, cidade industrial nos arredores da capital Moscou.

Mas este não é o primeiro sósia de Leonardo DiCaprio. Em 2016, nas Olimpíadas, o arqueiro americano Brady Ellison era muito parecido com o ator de Hollywood. Os olhos claros, o cabelo em tom amarelado e a barba –adotada por Leo na ocasião– ajudaram na confusão.

Em comum, também, os dois são reconhecidamente talentosos. Enquanto DiCaprio (enfim) venceu o Oscar de melhor ator em 2016, Ellison foi medalha de prata na competição por equipes nos Jogos. A internet , principalmente nos EUA, foi à loucura com a semelhança entre os dois.

Fonte: O Tempo